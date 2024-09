1 Unfall auf der Autobahn: Die Polizei sperrte nach einem Lkw-Unfall die A5 bei Rastatt teilweise (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Steinsiek.ch/IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Ein Fahrzeug möchte auf die Autobahn 5 auffahren. Ein Lastwagenfahrer weicht auf die mittlere Fahrspur aus, es kracht. Das hat Folgen für den Verkehr.











Link kopiert



Nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter auf der Höhe Rastatt ist die Autobahn 5 am frühen Dienstagmorgen für über vier Stunden in Richtung Süden teilweise voll gesperrt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher könnte am Steuer eingeschlafen sein, teilte die Polizei mit.