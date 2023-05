1 Die Feuerwehr war vor Ort. Foto: Karsten Schmalz

Zwei Autos sind am Poppenweiler Ortseingang miteinander kollidiert. Eine Person wurde leicht verletzt.









Zwei Autos sind am Dienstagnachmittag am Poppenweiler Ortseingang zusammengestoßen. Ein VW-Golf war auf der Kreisstraße von Marbach in südlicher Richtung nach dem Ludwigsburger Stadtteil unterwegs, ein VW-Passat kam aus Richtung Neckarweihingen. An der Kreuzung zur Landesstraße kam es zur Kollision der beiden Autos. Betriebsstoffe liefen aus, die Feuerwehr war vor Ort. Eine Person im VW-Golf wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit.