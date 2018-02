Unfall bei Pleidelsheim Unimog kippt um – Fahrer schwer verletzt

Ein Unimog mit Anhänger, beladen mit einem Bagger, kommt bei Pleidelsheim von der Straße ab und kippt um. Der Fahrer wird bei dem Unfall schwer verletzt. Der Schaden beträgt 300.000 Euro.





Pleidelsheim - Ein Unimog ist am Dienstagvormittag bei Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) von der Straße abgekommen und ist umgekippt. Wie die Polizei berichtet, wurde der 37-Jährige Fahrer dabei schwer verletzt. Es entstand ein Schaden von 300 000 Euro.

Der 37-Jährige war mit seinem Unimog, der mit Streugut beladen war, auf einer Landesstraße zwischen Großbottwar und Kleinaspach unterwegs. Zusätzlich hing an dem Unimog ein Anhänger, der mit einem Bagger beladen war.

Kurz nach der Kreuzung mit der Kreisstraße 1607, die in Richtung Kleinaspach führt, kam es gegen 11 Uhr vermutlich zu einem Schaden an der Anhängerkupplung des Unimogs. Das Gespann geriet ins Schleudern, kam nach links von der Straße ab und fuhr in den Grünstreifen.

Gesamtes Streugut auf Wiese verteilt

Der Unimog verlor seinen Anhänger, der anschließend gegen zwei Bäume prallte. Der Unimog kippte auf die Beifahrerseite um, so dass sich das gesamte Streugut auf der Wiese verteilte. Ob auch der Bagger beschädigt wurde, steht noch nicht fest. Der 37-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Bergung war die Landstraße nur Einspurig befahrbar. Die Freiwillige Feuerwehr Marbach am Neckar war mit insgesamt 29 Einsatzkräften und sechs Fahrzeuge vor Ort. Seit etwa 16.10 Uhr sind wieder beide Spuren befahrbar. Der Anhänger muss jedoch noch abgeschleppt werden.