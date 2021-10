Laster in Flammen – A8 Richtung Stuttgart voll gesperrt

1 Auf der A8 ereignete sich ein Vollbrand (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Laster steht am Dienstagmorgen in Flammen auf der Autobahn 8. Das hat Folgen für Pendler nach Stuttgart. Die Fahrbahn ist auf noch unabsehbare Zeit gesperrt.















Stuttgart/Pforzheim - Wegen eines in Brand geratenen Lastwagen-Auffliegers ist die Autobahn 8 in Richtung Stuttgart voll gesperrt worden. Wie lange die Sperrung am Dienstagmorgen noch andauern soll, war zunächst nicht absehbar (Stand: 8.30 Uhr), wie eine Sprecherin der Pforzheimer Polizei auf Anfrage unserer Redaktion sagte. Der Laster hatte Wasserflaschen aus Kunststoff geladen.

Der Vollbrand ereignete sich aus noch nicht bekannten Gründen gegen 7.20 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim-West. Derzeit löschen die Einsatzkräfte die Flammen und räumen die Fahrbahn frei. Nähere Hintergründe zum Unfallgeschehen waren zunächst nicht bekannt.