Ein Mercedes-Fahrer hat durch sein riskantes Fahrverhalten am Montagnachmittag einen Unfall bei Oberriexingen verursacht. In der Folge eines Überholmanövers wurden letztlich mehrere Personen verletzt, zudem entstand ein Schaden in Höhe von gut 32 000 Euro.

Der Mercedes landet in der Böschung

Der 31-Jährige fuhr gegen 14.25 Uhr mit seinem Mercedes-AMG von Enzweihingen in Richtung Unterriexingen, als er in einer unübersichtlichen Rechtskurve zum Überholen mehrerer Fahrzeuge ansetzte. Während er gerade an einem 28-jährigen Nissan-Fahrer vorbeifuhr, kam ihm jedoch ein 58-Jähriger in einem Opel entgegen. Dieser bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 31-Jährige scherte jedoch abrupt wieder nach rechts hinter den Nissan ein – allerdings war die Lücke zum nachfolgenden Pkw zu eng, weshalb der Mercedes-Fahrer in den Nissan krachte. Dieser drehte sich durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse und kam schließlich auf einem angrenzenden Gehweg zum Stehen. Der 31-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Mercedes, kam nach rechts von der Straße ab und landete in einer Böschung.

Die Straße musste im Anschluss zeitweise voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war ebenfalls zur Unterstützung vor Ort. Zeugen, die Angaben zu dem Überholmanöver des 31-Jährigen machen können, werden gebeten, sich unter 0 70 42 / 94 10 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Zudem wird noch der Fahrer oder die Fahrerin eines Mercedes-Kleinwagens gesucht, der wohl vor dem Nissan fuhr.