Senior schläft am Steuer ein

7 Ein Senior hat auf der B 313 einen heftigen Verkehrsunfall verursacht. Foto: SDMG

Ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer schläft am Steuer ein. Er kommt von der Fahrbahn ab, überfährt eine Verkehrsinsel und ein Verkehrsschild und prallt gegen den VW eines 68-Jährigen.

Nürtingen - Ein Verkehrsunfall auf der B 313 bei Nürtingen (Kreis Esslingen) hat am Donnerstagnachmittag zu einem beträchtlichem Sachschaden und zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge war ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 13.10 Uhr auf der B 313 in Richtung Nürtingen am Steuer eingeschlafen und auf Höhe der Südumgehung zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Der Senior überfuhr eine Verkehrsinsel sowie ein Verkehrszeichen und prallte anschließend in das Heck eines VW Multivan, der verkehrsbedingt stand. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen BMW geschoben. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 68-jährige VW-Fahrer wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein neunjähriges Kind, das ebenfalls in dem VW saß, blieb unverletzt. Auch der 28 Jahre alte Fahrer des BMW verletzte sich leicht, konnte seine Fahrt jedoch fortsetzen.

Der VW und der Mercedes mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 80 000 Euro. Zur Fahrbahnreinigung war aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe neben der Feuerwehr auch ein Spezialfahrzeug angefordert worden. Der Unfallverursacher musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.