Am Mittwochnachmittag ist zwischen Unterensingen und Zizishausen (Kreis Esslingen) ein 61-Jähriger bei einem Verkehrsunfall gestorben. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 15.15 Uhr auf der Nürtinger Straße in Richtung Zizishausen. Vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls kam er dabei in einer Kurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Daraufhin kam er nach links von der Straße ab und stieß gegen eine Mauer, die neben der Straße verläuft. Ersthelfer befreiten den Mann gemeinsam mit dem Rettungsdienst über die Beifahrertür aus dem Unfallwagen. Obwohl der 61-Jährige sofort reanimiert wurde, starb er noch an der Unfallstelle – offenbar aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme, die den Unfall verursacht hatten.