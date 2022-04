7 Rund 26 Tonnen Sand wurden bei dem Unfall auf der Straße verteilt. Foto: 7aktuell.de/ IL/7aktuell.de | IL

Ein Lkw-Fahrer verliert bei Neckarwestheim die Kontrolle, der Sattelauflieger kippt um. Rund 26 Tonnen Sand werden auf der Straße verteilt, die Bergung ist langwierig.















Ein mit Sand beladener Sattelzug ist am Mittwochmorgen bei Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) umgekippt. Dabei wurden rund 26 Tonnen Sand auf der Straße verteilt, es kam zu einer langen Sperrung.

Wie die Polizei meldet, war ein 51-jähriger Lkw-Fahrer gegen 9.40 Uhr auf der Kreisstraße 2085 zwischen Pfahlhof und Neckarwestheim unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über den Sattelzug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Als der Fahrer versuchte gegenzulenken, kam die Zugmaschine ins Schleudern, der Sattelauflieger stellte sich quer zur Fahrbahn und kippte um.

Die rund 26 Tonnen geladener Sand wurden auf der Straße verteilt. Dadurch wurden beide Fahrspuren blockiert und die Straße musste gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten zunächst noch an. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro.