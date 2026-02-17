Unfall bei Neckartailfingen: 28-Jähriger bei Zusammenstoß tödlich verletzt

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Soeren Stache/dpa

Nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein 28-jähriger Autofahrer am Dienstagmittag auf der B 312 bei Neckartailfingen tödlich verletzt worden.











Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 312 bei Neckartailfingen (Kreis Esslingen) tödlich verletzt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben gegen 12.45 Uhr mit seinem Wagen auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidierte. Der 28-Jährige wurde bei dem Zusammenprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.