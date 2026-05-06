Unfall bei Neckarsulm: Sattelzug kippt an A6 um – Fahrer schwer verletzt

1 Bei Neckarsulm kam es am Mittwoch zu einem Unfall (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

Nach einem Unfall bleibt die Auffahrt zur A6 bei Neckarsulm wohl bis in die Nacht gesperrt. Wie es der Polizei zufolge zu dem Unfall kam.











Link kopiert



Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit ist ein Sattelzug an der Auffahrt zur A6 bei Neckarsulm umgekippt. Der 51 Jahre alte Fahrer ist dabei schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr an der Anschlussstelle Neckarsulm, als der Mann von der Bundesstraße 27 auf die A 6 in Richtung Nürnberg auffahren wollte, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war er dabei zu schnell. Das Gespann kippte auf die Seite und blieb quer auf der Fahrbahn liegen.