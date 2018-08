Unfall bei Mundelsheim Lkw-Fahrer übersieht rote Ampel

Von red/pho 30. August 2018 - 16:14 Uhr

Ein Lkw-Fahrer ist auf der Landstraße von Mundelsheim in Richtung Großbottwar unterwegs, als er beim Abbiegen eine rote Ampel übersieht. Er kracht in ein entgegenkommendes Auto. Die Fahrerin wird leicht verletzt.





Mundelsheim - Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 8000 Euro: Das ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf der Landessstraße zwischen Besigheim (Kreis Ludwigsburg) und Großbottwar ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, wollte der Lkw-Fahrer an der Anschlussstelle Mundelsheim auf die A81 in Richtung Stuttgart fahren. Beim Abbiegen übersah er vermutlich eine rote Ampel und stieß an der Kreuzung mit dem Dacia einer 33-Jährigen zusammen. Beim Unfall zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.