Unfall bei Mundelsheim: Geste richtig interpretiert? Porsche und Traktor stoßen zusammen
Die Polizei sucht den Fahrer des Traktors, der nach dem Unfall in die Weinberge weiterfuhr (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein Traktorfahrer fährt bei Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) an den Straßenrand und gestikuliert. Ein Porsche-Fahrer sieht das als Hinweis, dass er nun überholen könne.

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Traktorfahrer, der am Donnerstagmorgen bei Mundelsheim in einen Unfall verwickelt war. Bekannt ist bislang, dass der Unbekannte gegen 9.20 Uhr mit seinem roten Traktor auf der L1115 in Richtung der Autobahn unterwegs war. Hinter ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 65-Jähriger in einem Porsche. Auf Höhe der Weinberge soll der Traktorfahrer gestikuliert haben und in Richtung Straßenrand gefahren sein.

 

Dieses Verhalten hatte der Porsche-Fahrer so verstanden, dass er den Traktor nun überholen könne. Während des Überholvorgangs bog der Unbekannte jedoch nach links in einen Feldweg ab, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Schaden am Porsche wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Laut Polizei sprachen die beiden Männer noch kurz miteinander, bevor der Traktorfahrer seine Fahrt in die Weinberge fortsetzte. Er soll etwa 60 bis 70 Jahre alt und korpulent gewesen sein. Zeugen erreichen die Polizei unter 0 71 44 / 90 00 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

 