Unfall bei Mundelsheim: Autofahrer bremst plötzlich ab – Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

1 Ein unbekannter Autofahrer hatte plötzlich auf einen Wanderparkplatz abbiegen wollen (Symbolbild). Foto: Imago/Manngold

Ein Autofahrer hat bei Mundelsheim plötzlich abgebremst, um auf einen Wanderparkplatz abzubiegen. Ein Motorradfahrer konnte nicht mehr anhalten und fuhr seinem Vordermann auf.











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Ein Motorradfahrer ist am Montagabend bei einem Unfall in der Nähe von Mundelsheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer gegen 17.10 Uhr auf der L1115 in Richtung der Autobahn unterwegs, als er auf Höhe eines Wanderparkplatzes unvermittelt in die Bremsen stieg, um nach links auf diesen abzubiegen.