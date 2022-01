1 Der Autofahrer hat einen Verkehrsteiler überfahren. Foto: dpa/Patrick Pleul

Ludwigsburg - Ein 36-jähriger Autofahrer hat am Dienstag gegen 10 Uhr beim Abbiegen von der B 27 in Richtung Monrepos die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Er überfuhr am Ortsausgang von Ludwigsburg einen Verkehrsteiler mit Verkehrszeichen und beschädigte dabei sein Auto.

B 27 war komplett gesperrt

Es entstand ein Schaden von 20 000 Euro, der 36-Jährige wurde leicht verletzt. Die B 27 war für eine halbe Stunde komplett und die Abbiegespur Richtung Monrepos für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.