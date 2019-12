Gehaltscheck Stuttgart Was verdient eine Pflegerin im Krankenhaus?

Judith Reuß kämpft täglich um das Leben ihrer Patienten. Sie ist Pflegefachkraft auf einer Intensivstation im Klinikum Stuttgart. In unserem Gehaltscheck verrät sie, was sie an ihrem Job mag, was sie nervt und wie viel Geld sie verdient.