Unfall bei Markgröningen: Mann prallt mit Geländewagen gegen Baum und stirbt

1 Der Mann fuhr aus Talhausen in Richtung Markgröningen. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Ein 63-Jähriger fährt am Mittwoch bei Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) gegen einen Baum und stirbt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, die Polizei sucht Zeugen.











Ein 63-Jähriger ist am Mittwochmorgen nahe Markgröningen bei einem Autounfall gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war der Mann aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Geländewagen gegen einen Baum geprallt. Er war auf der Straße Am Schlüsselberg von Talhausen kommend in Richtung Markgröningen unterwegs und soll auf Höhe einer ehemaligen Papiermühle rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Anschließend fuhr er laut Polizei über einen Grünstreifen, bevor er frontal gegen einen Baum prallte.