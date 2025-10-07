Unfall bei Marbach: Honda-Fahrer übersieht Motorradfahrer beim Abbiegen
1
Die K1695 musste laut Polizei zeitweise gesperrt werden (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein 53-Jähriger will an der Kreuzung zum Wohngebiet Hörnle nach links in Richtung Marbach (Kreis Ludwigsburg) abbiegen. Dabei übersieht er jedoch einen 47-Jährigen.

Ein 47-jähriger Motorradfahrer ist am Montagmorgen in der Nähe von Marbach von einem Autofahrer beim Abbiegen übersehen und schwer verletzt worden. Laut Polizei war besagter 53-Jähriger gegen 8 Uhr mit seinem Honda auf der Dreibronnenstraße vom Wohngebiet Hörnle kommend in Richtung der Kreisstraße 1695 unterwegs. An der Kreuzung wollte er dann nach links in Richtung Marbach abbiegen, wobei er jedoch den 47-Jährigen nicht bemerkte, der in Richtung Poppenweiler unterwegs war.

 

Schaden wird auf 9000 Euro geschätzt

Bei dem Zusammenstoß im Einmündungsbereich erlitt der 47-Jährige schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gefahren. Sowohl die Kawasaki als auch der Honda mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 9000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße teilweise gesperrt werden.

 