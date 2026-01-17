Unfall bei Marbach: E-Scooter-Fahrer fährt betrunken über rote Ampel – und stößt mit Auto zusammen
Der 33-Jährige hätte eigentlich warten müssen (Symbolbild). Foto: Imago/Rene Traut

Ein 33-Jähriger wollte mit seinem E-Scooter – und 2 Promille – die Landesstraße bei Marbach überqueren. Dabei achtete er jedoch nicht auf die Ampel.

Ein 33-Jähriger ist am Donnerstag bei Marbach betrunken mit einem E-Scooter über eine rote Ampel gefahren – und von einem Auto erfasst worden. Laut Polizei hatte der Mann gegen 13.20 Uhr an der Kreuzung Bottwartalstraße und Ludwigsburger Straße die Landesstraße an der dortigen Fußgängerfurt überqueren wollen. Was er schließlich auch tat – jedoch ohne auf die Ampel zu achten. Ein Zusammenstoß mit dem Mini einer 47-Jährigen war die Folge, bei welchem der 33-Jährige zu Boden stürzte.

 

Schaden von 2500 Euro am Mini

Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 33-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test förderte schließlich einen stolzen Wert zutage: 2 Promille. Im Krankenhaus wurden also nicht nur die Verletzungen des Scooter-Fahrers untersucht, sondern er musste sich auch einer Blutentnahme unterziehen. Die 47-Jährige blieb unverletzt, der Schaden an ihrem Wagen wird auf 2500 Euro geschätzt.

 