Alkohol am Steuer ist niemals eine gute Idee, wie der Fall eines 31-Jährigen erneut zeigt, der am Montagabend nahe Marbach betrunken einen Unfall verursacht hat. Dabei wurde unter anderem auch ein Kind verletzt. Gegen 18.30 Uhr war der Mann mit seinem Audi – und das wohl zu schnell – die Ludwigsburger Straße zum Neckar hinab gefahren. An der Kreuzung wollte er seine Fahrt nach rechts in Richtung Benningen fortsetzen – verlor aber beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Folge: Er stieß mit einem 34-jährigen VW-Fahrer und dem Opel einer 35-Jährigen zusammen, die auf dem Linksabbiegerstreifen warteten.

Die Polizei riecht den Alkohol bei der Unfallaufnahme

Bei dem Aufprall wurden die 35-Jährige und ihr neunjähriges Kind, das mit im Auto saß, verletzt. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei dann Atemalkoholgeruch bei dem 31-Jährigen fest. Ein Test bestätigte den Verdacht, worauf sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde zudem beschlagnahmt. Der entstandene Schaden wurde von der Polizei auf rund 20 000 Euro geschätzt.