Unfall bei Marbach: 21-Jähriger fährt ohne Führerschein und übersieht Radfahrer

Der Mann hatte vor Ort auf die Polizei gewartet – aber eine wichtige Info für sich behalten. (Symbolbild)

Ein 21-Jähriger hat beim Abbiegen zwischen Marbach und Erdmannhausen einen Radfahrer übersehen. Damit nicht genug: Wie sich später herausstellte, war der Mann ohne Führerschein unterwegs.











Ein 30-Jähriger ist am Donnerstag in Marbach bei einem Unfall schwer verletzt worden, nachdem ein 21-Jähriger den Radfahrer beim Abbiegen übersehen hat. Doch damit nicht genug: Wie sich später herausstellte, hätte der Mann überhaupt nicht am Steuer des VW sitzen dürfen – denn er hat keinen Führerschein. Laut Polizei radelte der 30-Jährige in Begleitung einer 32-Jährigen auf der Erdmannhäuser Straße in Richtung Marbach, als ihnen auf Höhe der Krummenäckerstraße besagter VW entgegenkam. Dessen 21-jähriger Fahrer wollte nach links abbiegen – und übersah dabei den Radfahrer. Der 30-Jährige stürzte beim Zusammenstoß, seine Begleiterin stieg sofort in die Bremse, kam dadurch aber ebenfalls zu Fall.