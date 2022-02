3 Der 18-jährige Fahrer kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Malmsheim - In der Nacht von Freitag auf Samstag fährt ein 18-jähriger Fahranfänger gegen 23.15 Uhr mit seinem Honda die K 1013 von Malmsheim in Richtung Weil der Stadt (Kreis Böblingen). Wie die Polizei berichtet, kam er in einer scharfen Rechtskurve dann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die Böschung. Hierbei überschlug sich der Pkw.

Neben dem 18-jährigen Fahrer wurden vier weitere Insassen, alle im Alter von 17 Jahren, leicht verletzt. Sie wurden durch den verständigten Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der Honda musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die K 1013 war während der Unfallaufnahme bis 01.30 Uhr voll gesperrt. Der Führerschein des 18-jährigen Honda-Lenkers wurde beschlagnahmt.