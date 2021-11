4 Zwei Kinder und zwei Erwachsene waren in dem Opel unterwegs. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Zwischen Leonberg und Ditzingen gerät am Sonntagabend eine betrunkener Autofahrer in den Gegenverkehr. Vier Menschen werden verletzt – darunter zwei Kinder.















Link kopiert

Leonberg - Am Sonntagabend hat sich auf der Landstraße zwischen Leonberg (Landkreis Böblingen) und Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) eine Verkehrsunfall ereignet, bei dem vier Menschen leicht verletzt wurden – darunter zwei Kinder. Der Unfallverursacher soll laut Polizei betrunken gewesen sein.

Der 31-Jährige war mit seinem VW-Golf in Richtung Ditzingen unterwegs – dabei fiel er durch seine unsichere Fahrweise auf. Immer wieder soll er in Schlangenlinien gefahren sein. In der Folge kam er gegen 18.15 Uhr in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 25-jähriger Ford-Fahrer musste daraufhin ausweichen und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der Unfallverursacher musste ebenfalls ausweichen, kam dadurch ins Schlingern und stieß schließlich mit einem 25-jährigen Opel-Fahrerin zusammen, die durch die Kollision leicht verletzt wurde.

Polizei beschlagnahmt Führerschein

Auch der 31-jährige Beifahrer im Opel wurde leicht verletzt. Zudem saßen im Fahrzeug auch ein einjähriges Kind und ein zwei Monate alter Säugling. Alle vier Insassen kamen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand – eine Blutentnahme wurde entnommen und der Führschein beschlagnahmt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.