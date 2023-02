5 Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A81 bei Korntal-Münchingen verletzt worden. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Bei einem Unfall auf der A81 bei Korntal-Münchingen ist ein 57-jähriger Autofahrer am Montagmorgen verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, war der Mercedes des Mannes von einem Lkw seitlich gerammt worden.

Der Mercedes-Fahrer war laut dem Bericht um 8.45 Uhr unterwegs auf der Autobahn in Richtung Heilbronn und scherte an der Anschlussstelle Zuffenhausen in Richtung der Bundesstraße 10 aus, wo der Wagen auf der rechten Spur unterwegs war. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer übersah laut Polizei den Mercedes mutmaßlich und wechselte von der linken Fahrbahn auf die rechte Spur. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Gegen die Leitplanke geschleudert

Durch den Aufprall soll das Auto gedreht und gegen die linke Leitplanke geschleudert worden sein. Der 57-Jährige sei verletzt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht worden. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro an Lkw, Mercedes und Leitplanke entstanden. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Die Polizei sperrte die Autobahn-Abfahrt zeitweise. Die Autobahnmeisterei beseitigte Trümmerteile und Schmutz. Gegen 11 Uhr waren die Aufräumarbeiten beendet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen rund um die Anschlussstelle.