Unfall bei Kleinglattbach: VW stürzt in Bachbett – Ersthelfer ziehen Fahrer aus dem Wagen
Der 43-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: x

Ein VW-Fahrer ist bei Kleinglattbach (Kreis Ludwigsburg) von der Straße abgekommen und mit seinem Auto in einen Bach gestürzt. Gesundheitliche Gründen hatten wohl zu dem Unfall geführt.

Ein 43-Jähriger hat am Montag bei Kleinglattbach aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen VW verloren und ist von der Straße abgekommen. Laut Polizei war der Mann gegen 11.45 Uhr auf der L1125 in Richtung des Gewerbegebiets „Perfekter Standort“ unterwegs, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam, über eine Grünfläche und das Gelände des Bauhofs fuhr und schlussendlich mit seinem Wagen in ein Bachbett stürzte.

 

Ersthelfer kümmern sich um den VW-Fahrer

Ersthelfer kümmerten sich sofort um den verletzten 43-Jährigen und zogen ihn aus seinem Fahrzeug. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der VW musste abgeschleppt werden, die Schadenshöhe steht noch nicht abschließend fest. Neben der Feuerwehr war auch die Wasserschutzbehörde im Einsatz, da bei dem Unfall Betriebsstoffe in den Bach gelaufen sind.

 