Klimamobilitätsplan in Esslingen Klimaneutralität im Verkehr: Stadt steckt Weg dorthin ab

Mit einem Klimamobilitätsplan will die Stadt Esslingen den Weg hin zur Klimaneutralität im Verkehrssektor abstecken. In diesem Jahr sollen konkrete Vorhaben erarbeitet werden, mit denen CO2 in diesem Bereich eingespart werden kann.