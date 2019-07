1 Ein Ford und ein Opel waren bei Hemmingen in einen Unfall verwickelt. Foto: picture alliance

Eine Opel-Fahrerin übersieht bei einem Überholmanöver zwischen Schwieberdingen und Hemmingen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Autofahrer können schlimmeres verhindern, die Fahrzeuge sind aber Schrott.

Hemmingen - Eine 57 Jahre alte Frau hat am Freitag in Hemmingen einen Verkehrsunfall verschuldet, weil sie mutmaßlich bei einem Überholmanöver ein anders Fahrzeug übersah. Wie die Polizei mitteilte, war die Opel-Fahrerin auf der Landstraße von Schwieberdingen in Richtung Hemmingen unterwegs. Gegen 11.50 Uhr habe sie versucht, einen Lastwagen zu überholen und übersah dabei wohl den entgegenkommenden Ford eines 49-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte die 57-Jährige nach rechts, touchierte dabei den Lastwagen sowie das Heck des entgegenkommenden Fords. Der 49-Jährige habe ebenfalls versucht auszuweichen und sei in den Grünstreifen gefahren. An den beiden Pkw entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.