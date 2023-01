1 Für die Bergung war später noch ein Kran nötig. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Ein 43-Jähriger hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, nachdem dieses mit der Hinterachse in den Grünstreifen geraten war.















Ein 43-Jähriger ist am Mittwoch mit seinem Lastwagen eine Böschung hinabgestürzt. Dabei wurden sowohl er als auch sein 21-jähriger Beifahrer verletzt. Die beiden Männer waren gegen 17.40 Uhr auf der L andesstraße von Hemmingen kommend in Richtung Eberdingen unterwegs, als die rechte Hinterachse des Lasters kurz nach einer Kurve aus noch ungeklärten Gründen in den Grünstreifen geriet.

Die Straße wurde bis 23 Uhr gesperrt

Aufgrund des rutschigen Untergrunds verlor der 43-Jährige daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Gespann kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab, fiel eine gut vier Meter tiefe Böschung hinab, überschlug sich und blieb auf den Rädern wieder stehen. Für die Bergung war ein Kran erforderlich, weshalb die Straße bis 23 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden musste. Der Schaden wird von der Polizei auf mindestens 15 000 Euro geschätzt.