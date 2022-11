5 In einem Tunnel auf der A8 bei Gruibingen hat es einen Unfall gegeben, die Autobahn wurde kurzzeitig gesperrt. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor/7aktuell.de | Enrique Kaczor

Nach einem Unfall in einem Tunnel auf der A8 hat die Polizei die Autobahn in Richtung München kurzzeitig gesperrt. Zwei Autofahrer sind verletzt worden.















Die Polizei hat die Autobahn 8 bei Gruibingen (Landkreis Göppingen) am Dienstagnachmittag in Fahrtrichtung München für kurze Zeit gesperrt. Laut Aussage der Polizei kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Auffahrunfall in einem Tunnel, an dem zwei Pkws beteiligt waren. Die Fahrer sollen verletzt worden sein, dazu konnte die Polizei jedoch am Abend noch keine Angaben machen. Rettungskräfte versorgten demnach die Unfallbeteiligten.

Am späten Nachmittag konnte die Sperrung aufgehoben werden. Die Polizei überprüft derzeit noch, ob der Unfallverursacher alkoholisiert war. Die Ermittlungen dauern an.