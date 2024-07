Unfall bei Großsachsenheim: Motorradfahrer übersieht Ampel

1 Der Motorradfahrer wurde mit einem Hubschrauber antransportiert. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall nahe Großsachsenheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 57-Jährige wohl eine rote Ampel übersehen, als er gegen 18.15 Uhr mit seiner Moto Guzzi von Bietigheim-Bissingen kommend die Kreuzung der beiden Landesstraßen am Ortseingang in Richtung Sersheim überqueren wollte. Zeitgleich wollten allerdings auch eine 61-jährige Mercedesfahrerin aus Richtung Großsachsenheim und ein 34-Jähriger, der ebenfalls einen Mercedes fuhr, aus Unterriexingen in die Kreuzung einfahren. Der Motorradfahrer stieß zunächst mit dem Wagen der 61-Jährigen zusammen und schleuderte anschließend noch gegen den Mercedes des 34-Jährigen.