Unfall bei Gerlingen: Schon wieder kracht es auf der A 81

Nur 18 Stunden nach einem Unfall auf der Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn scheppert es auf der A 81 nahe Gerlingen erneut. Diesmal bleibt es offenbar nicht beim Blechschaden.

Schon wieder hat es auf der Autobahn 81 gerummst. Nur rund 18 Stunden, nachdem in Fahrtrichtung Heilbronn etwa eineinhalb Kilometer entfernt ein BMW und ein Lastwagen zusammengeprallt waren, mussten die Einsatzkräfte am Mittwochmittag erneut ausrücken. Abermals ist es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Laster auf Gerlinger Gemarkung gekommen.

Gegen 12.25 Uhr waren die beiden Fahrzeuge in Richtung Heilbronn unterwegs, als sie nach dem Parkplatz Gerlinger Höhe kurz nach dem Engelbergtunnel zusammenstießen. Nach bisher unbestätigten Angaben verlief jener Unfall nicht so glimpflich wie jener am Vortag, bei dem es bei, wenn auch erheblichem, Blechschaden geblieben ist. Offenbar verletzte sich diesmal der Fahrer des Autos, sodass er vom Rettungsdienst versorgt werden musste.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Gerlingen mit drei Fahrzeugen gefordert. Wie bereits beim Unfall am Vortag bildete sich ein erheblicher Stau auf der Autobahn.