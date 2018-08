Unfall bei Gerlingen Motorradfahrer schwer verunglückt

Von kwa 27. August 2018 - 15:44 Uhr

Vermutlich, weil er zu schnell war, hatte der Mann die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Foto: dpa

Ein Mann fährt zwischen Stuttgart-West und Leonberg mit seinem Motorrad. Vermutlich, weil er zu schnell ist, verliert er die Kontrolle über die Maschine und stürzt schwer.

Gerlingen - Ein 31 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagabend auf der Mahdentalstraße zwischen Stuttgart-West und Leonberg (Gemarkung Gerlingen, Kreis Ludwigsburg) verunglückt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann gegen 18 Uhr die Kontrolle über seine Maschine verloren – vermutlich, weil er zu schnell unterwegs war. Er war auf der kurvigen Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An der Maschine entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro, sie wurde abgeschleppt.