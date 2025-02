Drei Wochen nach Unfall bei Gemmrigheim: Zweijähriges Mädchen erliegt seinen Verletzungen

An einem Samstag Ende Januar werden bei einem Zusammenstoß von drei Autos zwischen Gemmrigheim und Neckarwestheim acht Personen schwer verletzt. Unter ihnen ist auch ein zweijähriges Kind. Nun ist das Mädchen seinen Verletzungen erlegen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Gemmrigheim und Neckarwestheim (Kreis Ludwigsburg) am 25. Januar waren acht Personen schwer verletzt worden – ein zweijähriges Mädchen musste noch vor Ort reanimiert werden. Nun ist das Kind am Donnerstag seinen Verletzungen erlegen, so ein Sprecher der Polizei.

Wie die Polizei mitgeteilt hatte, waren vor über drei Wochen an einem Samstag Ende Januar drei Autos auf einer Kreisstraße zwischen Gemmrigheim und Neckarwestheim kollidiert. Die Straße musste damals für mehrere Stunden gesperrt werden. Nach Polizeiangaben war eine 57-jährige BMW-Fahrerin aus nach wie vor ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und hatte zunächst ein entgegenkommendes Auto gestreift, das in den Straßengraben fuhr. Anschließend war die 57-Jährige mit dem dahinter fahrenden Opel Zafira kollidiert.

Zweijähriges Mädchen erliegt seinen Verletzungen

Alle fünf Insassen des Opel Zafira waren durch den Frontalzusammenstoß schwer verletzt worden, darunter auch das zweijährige Mädchen. Das Kind war daraufhin von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Nun ist es an seinen lebensbedrohlichen Verletzungen gestorben, teilt die Polizei Ludwigsburg mit. Weitere Angaben konnte die Polizei derzeit nicht tätigen.