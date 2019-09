4 Der Kradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Foto: 7aktuell.de/F. Hessenauer

Schlimmer Unfall im Kreis Heilbronn: Ein 17-jähriger Mopedfahrer wird am Mittwochmorgen von einem Auto erfasst und wird so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später verstirbt.

Gemmingen - Ein Mopedfahrer ist im Kreis Heilbronn am Mittwochmorgen mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, denen er kurze Zeit später erlag. Der Unfall ereignete sich gegen 6 Uhr auf der Landstraße 1107 zwischen Gemmingen und Schwaigern, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein Autofahrer, der von Gemmingen in Richtung Stetten unterwegs war, einen Lkw überholen und krachte dabei in das Moped des 17-Jährigen. Ein Hubschrauber flog den Schwerverletzten ins Krankenhaus, wo er an seinen Verletzungen verstarb.

Die Polizei ging nach dem Eingang der ersten Notrufe davon aus, dass der Autofahrer nach dem Unfall geflüchtet sei. Das Auto stoppte aber erst nach etwa 100 Metern, weshalb dieser Eindruck entstanden war. Zur genauen Klärung des Unfallverlaufs wurde ein Sachverständiger zur Untersuchung beauftragt. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt.