Unfall bei Gärtringen: Frontalcrash mit zwei Schwerverletzten

9 Ein Motorradfahrer kracht auf der Gegenspur in einen Mercedes. Foto: SDMG/SDMG/Schulz

Auf der Kreisstraße zwischen Gärtringen und Deckenpfronn kommt es am Freitag zu einem Frontalunfall. Ein Motorrad und ein Auto stoßen dabei zusammen. Zwei Menschen werden schwer verletzt.











Link kopiert



Am Freitagabend gegen 21.45 Uhr ist es auf der Kreisstraße 1075 zwischen Deckenpfronn und Gärtringen (Kreis Böblingen) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Laut Polizei fuhr ein 64 Jahre alter Mercedes-Fahrer in Richtung Gärtringen. Ihm entgegen kam ein 54-jähriger Motorradfahrer. Der Motorradfahrer überholte eine Fahrzeugkolonne. Als er das entgegenkommende Auto sah, versuchte er noch vergeblich auf seine Spur zurückzufahren. Er stieß frontal mit dem Mercedes zusammen und fiel zu Boden. Der Mercedes-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Verkehrsteilnehmer kamen mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 30 000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Unfallaufnahme und den anschließenden Reinigungsarbeiten musste die K 1075 in beide Richtungen für circa drei Stunden voll gesperrt werden. Die Verkehrspolizeiinspektion bittet nun Zeugen, sich telefonisch unter 07 11 / 6 86 90 oder per Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.