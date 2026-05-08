Unfall bei Freiburg: Zwei junge Männer tot – So gehen die Ermittler nach Sportwagen-Unfall vor

Zwei junge Menschen sterben bei einem Unfall nahe Freiburg. Die Ermittlungen zur Ursache laufen auf Hochtouren. Wie kam es dazu?
Zwei Tage nach dem verheerenden Unfall mit zwei Toten auf einer Bundesstraße 3 bei Freiburg suchen die Ermittler weiter nach der Ursache. Ob die beiden beteiligten Sportwagen zu schnell auf der regennassen Fahrbahn unterwegs waren, werde weiterhin geprüft, sagte ein Polizeisprecher. Bislang gebe es keine gesicherten Erkenntnisse zur Ursache der Kollision. Auch ein illegales Rennen könne weiterhin nicht ausgeschlossen werden.