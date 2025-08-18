Unfall bei Freiberg am Neckar: Auto beim Abbiegen übersehen – drei Verletzte

1 Beide Autos mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden. Foto: Werner Kuhnle

Ein 64-Jähriger übersieht auf der Landstraße zwischen Freiberg am Neckar und Benningen am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ein entgegenkommendes Auto. Bei dem Unfall gibt es drei Verletzte.











Auf der Landstraße zwischen Freiberg am Neckar und Benningen am Neckar hat es am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen gegeben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 64-Jähriger auf der L1138 in Richtung Benningen und wollte an der Kreuzung zur Steinheimer Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah er das entgegenkommende Auto eines 67-Jährigen und nahm ihm die Vorfahrt, es kam zur Kollision.