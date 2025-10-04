Unfall bei Ehningen: Zu schnell unterwegs – Auto durch die Luft geschleudert

1 Unfall bei Ehningen: Der Mercedes ist nach dem Unfall komplett zerstört – vier Menschen wurden verletzt. Foto: SDMG

Ein 19-Jähriger rast mit seinem Auto über eine Straße im Kreis Böblingen, verliert die Kontrolle und rammt einen Funkmast. Das Auto landet im Straßengraben.











Vier Menschen sind bei einem Unfall bei Ehningen im Kreis Böblingen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 19-jähriger Autofahrer am Freitagabend auf einer Kreisstraße zu schnell unterwegs gewesen. Das Auto sei von der Fahrbahn abgekommen, habe einen Funkmast gerammt und sei rund 20 Meter durch die Luft geschleudert worden. Der Mercedes landete schließlich in einem Straßengraben.