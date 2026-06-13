Unfall bei Ehningen: Vier Verletzte nach Autounfall – darunter eine Schwangere
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Die Polizei musste die Unfallstraße für mehrere Stunden sperren. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Ein Opelfahrer gerät bei Ehningen (Kreis Böblingen) aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr – mit verheerenden Folgen. Drei Fahrzeuge prallen ineinander.

Ein Verkehrsunfall bei Ehningen (Kreis Böblingen) hat am Samstag, 13. Juni, vier Verletzte gefordert. Wie die Polizei berichtet, war ein 46-jähriger Opelfahrer gegen 16.15 Uhr auf der Kreisstraße von Ehningen in Richtung Dagersheim unterwegs. Kurz nach Ortsausgang Ehningen kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort versetzt frontal mit einem entgegenkommenden Peugeot. Ein nachfolgendes Fahrzeug konnte unbeschadet in den Straßengraben ausweichen.

 

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Peugeot zur Seite und prallte halbfrontal gegen einen ebenfalls entgegenkommenden Mercedes-Benz. Alle Unfallbeteiligten wurden verletzt, der Verursacher wie auch die 26-jährige Mercedes-Fahrerin, der Fahrer des Peugeot sowie dessen schwangere Beifahrerin. Sie alle mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Ob der Unfall Auswirkungen auf das ungeborene Kind hatte, dazu lagen der Polizei keine Informationen vor. Die Kreisstraße war bis nach 19 Uhr voll gesperrt.

 