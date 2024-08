Bei einem Unfall verletzte sich der Fahrer eines Dreiradrollers am Samstagnachmittag auf der Strecke zwischen Ehningen und Hildrizhausen schwer. Während der Rettung war die Strecke gesperrt.

Mittels einer Schleifkorbtrage wurde der Fahrer aus der Böschung gerettet. Foto: SDMG// Dettenmeyer

Warum der Fahrer von seinem Roller geschleudert wurde, ist bislang noch nicht geklärt. Nach ersten Informationen war der Fahrer von der Autobahn kommend in Richtung Hildrizhausen unterwegs. Bei dem Unfall flog er mehrere Meter über die Leitplanke und dann einen Abhang hinunter. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Ehningen rettete den Verletzten mittels Schleifkorbtrage und übergab ihn an den Rettungsdienst. Der Notarzt des Rettungshubschrauber war ebenfalls an der Einsatzstelle und begleitete den schwer verletzten Fahrer in eine Klinik.