5 Bei dem heftigen Unfall verletzte sich eine Audi-Fahrerin schwer. Foto: SDMG

Eine Audi-Fahrerin will bei Ehningen verkehrswidrig auf einen Feldweg abbiegen. Dabei übersieht sie ein Auto. Es kommt zu einem heftigem Zusammenstoß, bei der die 59-Jährige schwer verletzt wird.

Böblingen - Eine Autofahrerin hat sich am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der K1077 bei Ehningen (Landkreis Böblingen) schwere Verletzungen zugezogen. Die 59-Jährige war gegen 17.35 Uhr mit ihrem Audi in Richtung Herrenberg unterwegs, als sie an einer Einmündung verkehrswidrig nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Dabei übersah sie im Gegenverkehr eine 53-jährige Dacia-Fahrerin.

Beim Zusammenstoß zog sich die Unfallverursacherin laut Polizei schwere Verletzungen zu. Die 53-Jährige wurde nach derzeitigem Stand nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungshubschrauber und zwei Rettungswagen vor Ort. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 25.000 Euro. Bei beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die K1077 war bis etwa 19.30 Uhr voll gesperrt.