Unfall bei Ditzingen: 56-Jährige missachtet Rotlicht – zwei Leichtverletzte

1 Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei Menschen leicht verletzt. Foto: Daniel Karmann/dpa

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es an der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach zu einem Auffahrunfall. Der Sachschaden liegt bei 17 500 Euro.











Link kopiert



In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich gegen 22.45 Uhr an der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten, ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr eine 56-jährige Fahrerin eines Renault Kangoo die Weilimdorfer Straße in Fahrtrichtung Stuttgart. Beim Erreichen der Einmündung zur Autobahn 81 in Fahrtrichtung Leonberg missachtete sie das für sie geltende Rotlicht einer Ampel. Im Einmündungsbereich kollidierte sie daraufhin mit dem Skoda Kodiaq einer 51-jährigen Frau, die von der Autobahn kommend nach links in Richtung Ditzingen abbiegen wollte und hierbei vorfahrtsberechtigt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrerin des Skoda sowie ihr 59-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 17 500 Euro.