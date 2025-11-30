Unfall bei Dettingen: Auffahrunfall am Stauende – zwei Personen leicht verletzt

1 Auf der B465 kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein 23-Jähriger fährt auf der B465 am Stauende auf einen Opel auf – und schiebt diesen auf ein weiteres Fahrzeug. Zwei Personen werden dabei leicht verletzt.











Bei einem Auffahrunfall auf der Bundestraße 465 bei Dettingen unter Teck sind am Samstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 23-Jähriger gegen 16.50 Uhr mit seinem Skoda auf der B645 von Owen kommend in Richtung Dettingen unter Teck. Er bemerkte demnach zu spät, dass sich vor der Kreuzung zur Teckstraße der Verkehr staute und fuhr auf einen dort verkehrsbedingt stehenden Opel Corsa auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen vor ihm stehenden VW T-Roc geschoben.