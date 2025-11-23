1 Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst waren vor Ort. (Symbolbild) Foto: imago images/onw-images

Nahe der Messe Stuttgart sind am Samstag zwei Autos zusammengestoßen. Die Einsatzkräfte waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort, die L1192 war zeitweise gesperrt.











Link kopiert



Am frühen Samstagvormittag ist es auf der L1192 nahe der Messe Stuttgart zu einem heftigeren Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein 62-Jähriger mit seinem Opel Corsa auf der L1192 aus Richtung Plieningen kommend in Richtung Messe unterwegs. An der Einmündung zur K9515 bog der Mann offenbar trotz einer roten Ampel nach links auf die Brücke ab, heißt es in der Mitteilung. Dort prallte das Fahrzeug auf das Auto – ebenfalls ein Opel Corsa – einer 36-Jährigen.