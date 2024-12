1 Wie die Polizei mitteilte, geriet der Bus teilweise in einen See. (Symbolbild) Foto: IMAGO/NTB//Amanda Pedersen Giske

Im Norden Norwegens kommt es zu einem Unglück: Ein Bus mit Dutzenden Menschen an Bord kommt von der Straße ab und gerät teilweise ins Wasser.











Bei einem Busunglück in Norwegen sind drei Menschen ums Leben gekommen und mehrere Personen schwer verletzt worden. Das Fahrzeug sei von einer Straße abgekommen und teilweise in einen See geraten, teilte die Polizei mit. An Bord waren mehrere ausländische Staatsbürger.