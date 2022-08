1 Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Am Donnerstagabend ist ein Radfahrer in der Nähe der Burgruine Hohenneuffen (Kreis Esslingen) schwer gestürzt. Die Bergwacht rettete den verletzten 63-Jährigen.















Ein Radfahrer ist am Donnerstagabend in der Nähe der Burgruine Hohenneuffen schwer gestürzt. Der 63-Jährige war kurz vor 18 Uhr mit seinem Pedelec auf einem abschüssigen Wanderweg unterhalb des Rastplatzes Schanze unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte mehrere Meter weit bergab – an einem Baum blieb er schließlich liegen.

Rettung durch Bergwacht

Die Bergwacht rettete den 63-Jährigen und übergab ihm dem Rettungsdienst. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht.