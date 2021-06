6 Die G-Klasse musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Foto: SDMG/ Dettenmeyer

Eine Autofahrerin hat sich bei einem Unfall bei Böblingen leichte Verletzungen zugezogen. Sie kam mit ihrer G-Klasse von der Straße ab und überschlug sich. Es entstand ein hoher Schaden.

Renningen - Eine 60-jährige Autofahrerin ist am Freitagabend auf Bundesstraße 464 bei Böblingen von der Straße abgekommen und hat sich in der Folge überschlagen. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Nach Polizeiangaben war die 60-Jährige mit ihrer Mercedes-G-Klasse AMG von Renningen kommend in Richtung Holzgerlingen unterwegs, als sie kurz vor der Ausfahrt Böblingen Süd aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam.

Auto muss abgeschleppt werden

Dabei überfuhr sie eine Schutzplanke, überschlug sich und kam nach etwa 60 Metern neben der Fahrbahn zum Stehen. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und musste von einem Rettungsdienst ambulant versorgt werden. An der G-Klasse entstand ein Schaden in Höhe von rund 120.000 Euro – das Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Flurschaden sowie der Sachschaden an den Schutzplanken beläuft sich laut Polizei auf weitere 5.000 Euro.