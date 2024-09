1 Die Polizei schätzt den Schaden auf 30 000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Eine 43-Jährige ist in der Nacht auf Freitag am Steuer ihres BMWs vom Schlaf übermannt worden. Sie kommt daraufhin von der Landesstraße ab.











Link kopiert



Ein Sekundenschlaf am Steuer hat in der Nacht auf Freitag einen Schaden von gut 30 000 Euro nach sich gezogen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 43-Jährige gegen 2 Uhr mit ihrem BMW auf der Landesstraße von Bissingen kommend in Richtung Tamm unterwegs, als ihr kurz nach einer Gärtnerei die Augen zufielen.