Unfall bei Bissingen: Audi knallt gegen Geländer der Enzbrücke

Glück im Unglück hatte ein 27-Jähriger, der am Sonntag bei Bissingen von der Straße abgekommen ist: Das Geländer der Enzbrücke leistete nämlich gute Dienste. Wie die Polizei mitteilt, war der Audi-Fahrer gegen 19.30 Uhr bei Bissingen auf der Kayhstraße unterwegs und bog nach links auf die Enzbrücke ab. Dabei verlor er jedoch auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto – wohl weil er trotz Regen zu flott unterwegs war. Unter anderem.

Hatte der 27-Jährige zuvor Rauschmittel konsumiert?

Der 27-Jährige kam also von der Straße ab und stieß gegen das Brückengeländer der Enzbrücke, wobei er verletzt wurde. Der Schaden am Geländer wird auf etwa 500 Euro geschätzt, der am Audi auf gut 7000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, das womöglich nicht nur die Witterung und das Tempo eine Rolle bei dem Unfall spielten: Es ergaben sich nämlich Hinweise darauf, dass Rauschmittel im Spiel waren. Dem Audi-Fahrer wurde Blut abgenommen, die Ermittlungen dauern an.