Unfall bei Bietigheim-Bissingen: Sprinter-Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

1 Laut Polizei blieb die Unfallstelle bis etwa 6.30 Uhr gesperrt (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein 29-Jährige war in der Nacht auf Montag bei Bietigheim-Bissingen zu schnell auf nasser Fahrbahn unterwegs. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und wurde schließlich im Wagen eingeklemmt.











Nach einem Unfall in der Nacht auf Montag musste die Kreuzung der K1671 und der Carl-Benz-Straße bei Bietigheim-Bissingen für mehrere Stunden gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 29-Jähriger gegen 3.50 Uhr mit seinem Sprinter von der B27 aus die Kreisstraße in Richtung Bissingen entlang gefahren, als er – wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit – auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ein Fahrzeug verlor.