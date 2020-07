1 Der 21-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Boris Roessle/Boris Roessler

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen jungen Motorradfahrer. Der Biker kann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fährt ungebremst in das Fahrzeug.

Bietigheim-Bissingen an der Enz - Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Pkw schwer verletzt worden. Ein 66-jähriger Autofahrer habe den Motorradfahrer am Freitag beim Abbiegen auf eine Kreisstraße übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 21-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr nach Polizeiangaben nahezu ungebremst auf. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro.